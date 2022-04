Sylvain MUSASA MUTOMBO, je suis celibataire et j'ai un diplôme de licence en Sciences Commerciales et Administratives de l'Université Pédagogique Nationale(UPN). Après la formation en comptabilité et finances au Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo(CPCC), j'ai occupé les fonctions suivantes durant mon évolution temporaire au Cabinet d'Audit dénommé COREF(Consultant en Organisation, Révision & Expertise Comptables et Formation) comme collaborateur du liquidateur chargé par la Banque Centrale du Congo pour la liquidation d'une Coopérative d'Epargne, de Crédit et d'investissement des petites et moyennes entreprises ( CECI/PME)/COPEMECO; et pour avoir assurer le rôle du collaborateur principal et chef d'équipe d'audit au côté de l'Auditeur COREF(Associé Gérant) récruté pour faire les inventaires pysiques des immobilisations pour les Sociétés du Groupe Ledya(TIC Sprl, LEREXCOM Sprl, SIMOBILE Sprl, LEDYA Sprl, PYRAMID HOTEL ) et aussi pour l'audit de Certification des comptes à l'Oxfam/Québec Rdc pour la Campagne NOUS POUVONS ainsi pour certaines microfinances, Coopérative de Crédit et d'Epargne(CAMEC) de Mbanza Ngungu et de KIsantu(province de Bas-Congo). Et en outre, j'ai eu à faire les inventaires de caisse dans la Société Ledya Sprl TABAC et plus récemment retenu comme caissier dans Société Moneytrans Sprl Rdc pour les opérations de transfert de fonds au niveau international, national et local.