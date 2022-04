Sylvain Nestor BASSIMAS

Diplômé de L'Université d'Etat de MOSCOU,

Ancien Professeur de Sceinces économiques et sociale à Franceville (Lycée des Plateaux, Collège REBOTH 1997-2001)

Parfaite maîtrise des techniques quantitatives et qualitatives de Gestion( Comptabilité et Techniques commerciales).

Stage de pré-emploi au Centre de formation et de perfectionnement de la BEAC à Yaoundé(CAMEROUN 2002-2003)

Ancien Chef de Service Emission Monétaire à l'Agence de la BEAC Pointe-noire(2003-2005), Ancien Chef de Service Emission Monétaire à la Direction Nationale de la BEAC, Brazzaville(2005-2008), Expert en analyse et Etudes du matériel fudiciaire.

Participant au projet de réforme du sytème d'informations comptables de la BEAC(2003-2007)



Mes compétences :

Économiste

Gestionnaire