Titulaire d'un double MASTER en droit des affaires et droit du travail ( Université de Paris 1), J'ai suivi une formation en stylisme et modélisme (ESMOD). Aujourd'hui, je crée et lance ma propre marque de vêtement pour homme: TRENDS OF FRIENDS. Je suis à la recherche de tout partenariat qui pourrait contribuer à développer la marque aussi bien dans sa production que dans sa commercialisation.





