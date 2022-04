Sylvain NICOLLEAU

Actuellement libre de poste, je viens de quitter ma société dans laquelle j'étais co-gérant et directeur associé pendant cinq ans. Je m'occupais des parties technique, logistique, organisationnelle et financière. Mes connaissances approfondies en second-oeuvre et d'autres en gros-oeuvre me permettent d'estimer la faisabilité des projets en lien avec les maîtrises d'oeuvre et d'ouvrage, leur réalisation ainsi que leur rentabilité. Je suis autonome mais je travaille en équipe lors des échanges de compétences et d'idées. Spécialisé ces dernières années en revêtements de sols et peinture, j'ai de très fortes connaissances en tout corps d'état (TCE), compétences acquises lors de mes différentes expériences et de ma volonté à toujours progresser et apprendre. Mon encadrement de personnel de bureau ou chantier me permet de mener à bien mes projets. Mon réseau de donneurs d'ordre est étendu.



Mes compétences :

Perfectionniste

Relationnel

Rigueur