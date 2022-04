Je me présente, Sylvain NICOLOSO, avec une formation scolaire en physique, je débute ma carrière professionnelle en tant que technicien de bureau d'étude avec une formation en DAO Autocad. Puis je décide de changer de cap en matière de carrière professionnelle pour devenir webmaster / informaticien avec une formation dans ces domaines (domaines qui m'ont toujours passionné).



j'ai eu l'opportunité de passer près de 5 années dans le monde des salons animaliers en tant que webmestre, dessinateur et concepteur des plans de salons en fonction des parcs d'exposition; ajoutez à cela le relationnel avec les éleveurs, la conception et la réalisation d'un outil informatique permettant aux éleveurs d'inscrire en ligne leurs animaux pour les salons dans le respect des normes sanitaires françaises (vaccins, âge minimum légal...). L'efficacité de cet outil n'est plus à prouver depuis longtemps.



Toutes ces expériences sont un véritable atout pour concrétiser ce projet novateur de salon virtuel. En effet, les connaissances acquises tant dans le domaine de l'internet que de l'évènementiel me permettent d'avoir une vision plus concrète et réelle du projet, en appréhendant en toute connaissance de cause les éventuelles difficultés qui pourraient en résulter.



Mes compétences :

Informatique

Dessin technique

Webmaster

Bricolage

Entrepreneuriat