Sylvain NOUME

Monsieur / Madame,

J’ai l’honneur de venir auprès de votre haute bienveillance solliciter une place au sein de votre distinguée entreprise. Titulaire d’un MASTER II option ingénierie électrique, je souhaite intégrer une entreprise comme la votre où mes compétences pourraient efficacement être mises à contribution.

J’ai l’assurance que ma formation et les stages académiques et professionnels que j’ai eu à effectuer me permettront de contribuer significativement à la réalisation des objectifs de celle – ci. L’expérience acquise a été une bonne opportunité pour moi d’accroître des connaissances que je mettrai à votre entière disposition.

De manière générale j’apprécie le travail d’équipe et je compte sur mes valeurs que sont l’assiduité, le don de soi et l’engouement pour les bons résultats pour vous donner entière satisfaction.

Dans la perspective de vous rencontrer pour exposer davantage mes motivations, je vous prie d’agréer Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma considération distinguée



Mes compétences :

Management Buyout

ADES