Je m'appelle Sylvain Ntambue, 28 ans de Nationalité congolaise et résidant en Tunisie. Actuellement en stage en prospection commerciale B2B, j'ai diplôme de licence en Administration réseaux et services informatique, avec 2 ans d'expérience en gestion des projets et intervention sur terrain. J'aime le défi et prêt à travailler dur pour accomplir mon objectif.



Mes compétences :

Microsoft Windows

UNIX

TCP/IP

Oracle

MySQL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Microsoft Access

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

JavaScript

Java

HTML5

C++

C Programming Language