Sylvain NTEUGA NJIKE

Titulaire d'un master 2 Professionnel en Procédé de Traitement des Sols et des Eaux (Université de Franche Comté Besançon) et d'un Master 2 en Science Géotechnique et Hydrotechnique (Université de Yaoundé I).

J’ai achevé mes études de master 2 professionnel par un stage au sein de la direction D3E dans l'unité Sites, sols et Sédiments Pollués (3SP) service dans lequel j'étais stagiaire de BRGM/SERPOL. A ce titre j’ai abordé les problématiques: Evaluer des risques liés au transfert de polluants dans un milieu poreux et vers la nappe. Réaliser des campagnes de terrain, analyses de laboratoire, interprétation, modélisation et rendu final d'un rapport d'étude technique. J'ai également contribué à la rédaction d'une publication scientifique qui s'intitule "Modélisation de l’injection des mousses en milieu poreux : application aux traitements des sols pollués".



Après mon stage, j’ai exercé en tant qu’ingénieur d’étude en sites et sols polluées chez KAD Environnement et ASTARUSCLE Environnement. J’ai eu pour tache de suivre et superviser des campagnes de prélèvements sols, eaux et gaz. Gérer les échantillons et l’envoie aux laboratoires le cas échéant. Suivre et superviser les chantiers de dépollution et rédiger des rapports d’étude techniques.



J'ai acquis au cours de ma première expérience professionnelle des qualités d’autonomie, de réactivité et un bon sens du relationnel avec les différentes parties prenantes (Chargé de projet, sous-traitants, clients) tel que BURGEAP GINGER, ANTEA GROUP, ICF, BIOGENIE pour l’aboutissement des projets confiés dans le respect des délais imposés.



Mes compétences :

Hydrogéologie/Hydrologie

Transfert de fluides en milieu poreux

Diagnostic de pollution des sols et des eaux

Diagnostic amiante