Sylvain OLIVIER

Diplômé du CQP niveau 2 (Certificat de qualification Professionnel) "ouvrier bâtisseur pierre sèche. Formé dans les Cévennes Gardoise et Lozérienne par l'école ABPS (Artisans Bâtisseurs Pierres Sèches). Depuis lors, membre de l'association et signataire de la chartre de qualité ABPS.



Situé à Ganges au sud du parc nationnal des Cévennes, j'utilise mon savoir-faire pour la restauration du patrimoine bâtit pierre sèche (mur de soutènement, de clôture, calade...). Je travail le Schiste, le Calcaire, le Granit et la Dolomie.



J'utilise aussi cette technique ancestral pour la création de murs d'ornement ou pour la création et l’aménagement paysager.



Restauration du patrimoine