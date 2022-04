Tourneur fraiseur régleur pendant plus de 15 ans mes compétences mon permis d'évoluer sur un poste de programmeur CN sous CFAO, pour ensuite, avec une solide formation devenir responsable d'atelier.

Aujourd’hui mes solides compétences techniques et humaines me permettent de manager une équipe de 15 personnes dans le domaine de l'usinage de pièces grandes dimensions.



Mes compétences :

Chiffrage

Planification

Clipper

Programmation

CFAO

Catia

Encadrement