Sylvain ORNETTI

Dictanova construit ses solutions à partir d'une expertise forte en traitement automatique des langues (basée sur les travaux de thèse des deux fondateurs, docteurs en informatique)



Parmi les solutions que nous proposons :

- une solution logicielle d'écoute web (collecte et pré-traitement des discussions collectées : tonalité, engagement des discussions...) pensée pour les agences de communication et de webmarketing

- une solution de catégorisation et d'analyse automatisée des e-mails clients et autres messages entrants (posts médias sociaux...)











Mes compétences :

Relation client

Études marketing

Études qualitatives

Ecoute web

E commerce

SPSS