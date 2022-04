Sylvain PAILLETTE

HAGIL, l’Humain a des ressources

Cabinet RH intervenant dans le champ de la RSE, HAGIL accompagne les entreprises ainsi que les employeurs publics.



De part son expérience et aux côtés de ses partenaires, Hagil continue de développer son expertise au service de ses clients, notamment dans les domaines :

- du handicap,

- des relations écoles en lien avec le développement de l’alternance et la gestion de la taxe d’apprentissage,

- du contrat de génération.



Hagil propose une offre de services complète pour la mise en place de vos projets dans le champ de la RSE :

- Formations (Centre de formation agréé),

- Actions de communication et sensibilisation,

- Développement d’une politique de recrutement,

- Elaboration et mise en place d’outils de suivi et pilotage,

- Réalisation de diagnostic approfondi,

- Aides à la réalisation des déclarations ou rapports annuels,

- Actions de maintien dans l’emploi,

- Développement des relations avec le secteur adapté...



Nos Partenaires sont notamment un réseau de consultants et compétentes pour répondre à vos besoins, le L.U.C. Handisports, ...



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Sport

Formation

Communication

Management