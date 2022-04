Sylvain PALIX

Responsable du Pole Eau de la Direction Régionale Paris Centre Normandie d'Antea



Spécialiste en hydraulique fluviale et hydraulique urbaine, je supervise cette activité au sein d'Antea.

J'ai réalisé puis piloté de nombreuses études hydrologiques et hydrauliques pour des clients publics et privés et des projets de nature diverse (aménagement et urbanisme, infrastructures aéroportuaires et linéaires, digues et barrages, etc.). Mon parcours m'a permis d'intervenir sur des missions d'études, d'AMO, de maitrises d'œuvre de conception et de réalisation, de conduites d'opération, d'expertises et de tierces expertises..

Je suis par ailleurs membre du Comité Français des Barrages Réservoirs.



Mes compétences :

Direction de projet

Hydraulique fluviale

Hydraulique urbaine