Sylvain PALLESCO

Catapulté Ingénieur de Production à ma sortie d'Ecole, je me suis passionné pour ce domaine et ai apprécié l'ensemble de mes expériences professionnelles.

Leur diversité m'a permis de mieux cerner les enjeux d'un Système d'Information cohérent et la nécessité d'opérer des choix techniques et applicatifs réfléchis.

Mon objectif, à l'heure actuelle, est de parfaire mes connaissances et mes compétences dans le domaine de l'Ingénierie de Production et de la Conduite de projet pour apporter mon expertise à la DSI, et donc, aux métiers.

Je porte aussi un grand intérêt pour les nouvelles technologies, en particulier le Cloud Computing et le Big Data, et je serais fortement motivé pour en apprendre plus et évoluer dans ce domaine.



After my studies I was catapulted Production Engineer. I was passionate about this domain and appreciated all of my professional experiences.

Their diversity allowed me to better identify the stakes of a coherent Information System and the need to operate thoughtful technical and application choices.

My objective, at the moment, is to perfect my knowledge and my skills in Production Engineering domain and Project Management to bring my expertise to the DSI, and thus, to the trades.

I also have great interest in new technologies, especially Cloud Computing and Big Data, and I would be strongly motivated to learn and evolve in this domain.





====

Depuis Mars 2014 - Caroll International



FONCTIONS

Ingénieur de Production – Ingénieur Système AIX/Windows – Industrialisateur



PROJETS

Rédaction des documentations d’exploitation, fiches applicatives, chronogrammes, dessins de chaînes, fiches de changement, …

Mise en place nouveaux flux d'échanges automatisés avec les partenaires

Recette et intégration de nouvelles chaînes de traitements

Evolution des sauvegardes Netvault (normalisation, réorganisation, paramétrage)



MISSIONS ET REALISATIONS

Conseil et accompagnement du pôle Etudes (rôle AMOA)

Administration des environnements systèmes physiques et virtuels (AIX, Windows)

En charge de la production applicative et des tâches d'exploitation

Montées de version, industrialisation, MCO des applications métier

Administration et suivi des sauvegardes Netvault

Scripting Shell et PowerShell

Gestion des incidents systèmes et applicatifs + relations avec les différents partenaires

Support aux utilisateurs





===

De Mars 2012 à Mars 2014 - Logware

Client : BNP Paribas



FONCTIONS

Ingénieur de Production / Ingénieur système AIX/Linux / Industrialisateur / Chef de projet junior



PROJETS

Projet « Kit de mise en œuvre » (KMO)

Normalisation des environnements systèmes



MISSIONS ET REALISATIONS

Rédaction des documentations pour le projet KMO (cadrage, spéc. fonctionnelles, règles d’exploitation, fiche météo, dossier d'exploitation, …)

Conseil et accompagnement des chefs de projets

Support à l’intégration applicative

Mise en place d’un outil de chiffrement (PGP)

Scripting Shell

Gestion d’incidents systèmes N2





===

De Novembre 2006 à Mars 2012 - Atos Origin



Client : Renault



FONCTIONS

Ingénieur de production - Industrialisateur – Intégrateur



PROJETS

Industrialisation/intégration – projet New PDM (Product Data Management)

Industrialisation/intégration des applications liées à la logistique

Industrialisation/intégration des services de licences



MISSIONS ET REALISATIONS

Intégration/industrialisation d’un nouveau PDM (Product Data Management) collaboratif (Enovia V6)

Industrialisation des applications liées à la logistique (chaînes de montage, …)

Intégration/industrialisation des services de licences

Scripting Perl et Shell

Ordonnancement des batchs via Autosys

Recettes/MEP/MCO

Mise en place de flux CFT, déploiements d’EAR sur WAS, installation/configuration tomcat/apache, …

Travail en mode projet, en relation avec les architectes, l’équipe Dassault Systèmes, l’exploitation, la MOE

Rédaction des documentations techniques (dossier d’exploitation, …)

Gestion d’incidents applicatifs N2 et N3



Mes compétences :

CA Autosys

Enovia V6

HTML

Tomcat

AIX

ITIL Foundation V3

License Use Management (Dassault Systèmes)

FlexNet

MQ Series

WebSphere

Linux

CFT

Microsoft Windows

Solaris

Apache

Gestion de projet

Perl

Windows PowerShell

Licman (Teamcenter)

Commerce B2C

E-commerce

VMware

Colombus

Oracle Database

SQL

Cegid

Microsoft SQL Server

Netvault

Shell