Sylvain PAQUET

Fort d'une expérience de plus de 15 ans dans les prestations et assistances en informatique professionnelle.

La société Cesio existe depuis 2006.

Présent dans les secteurs d'activité: Collectivités locales, TPE, PME, Professions libérales, Distribution...

Soulage le dirigeant des problématiques régulières et cruciales liées au bon fonctionnement de ses outils informatiques et garantit ainsi la performance de l’entreprise.

Maître d’œuvre de vos différents prestataires. Nous amenons nos conseils afin d'assurer vos démarches liées à votre informatique.

Nous gérons pour vous vos mises à jour logiciel, sauvegarde et sécurité des données et des infections.