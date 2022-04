Sylvain PAQUIN

Je suis coordonnateur du Programme techniques d'intégration multimédia du Cégep de Saint-Jérôme au Québec en banlieue de Montréal.



Le programme Techniques d’intégration multimédia vise à former des techniciens aptes à produire des applications interactives de toutes sortes en intégrant divers médias tels que du texte, des images 2D ou 3D, des animations 2D ou 3D, de l’audio et de la vidéo. L’intégrateur multimédia réalise des sites web dynamiques, des animations en 2D ou 3D, des jeux vidéo et des présentations multimédias professionnelles.



Notre programme a une durée de 3 ans et inclus un stage en entreprise à la fin des études.