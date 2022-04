Arrivant au terme de mes études, et titulaire d'un diplôme nvII de concepteur designer (bac+4), je m'ouvre au marché du travail dans les domaines du Design Graphique et de la Communication.



Passionné par le design et la communication globale, je recherche un poste de Graphiste, où ma créativité, mon dynamisme et mon engagement quelle que soit la tâche à accomplir seront des atouts.



Justifiant d'expériences professionnelles variées acquises au cours de plusieurs stages, je souhaite intégrer une agence qui me permettra de mettre à profit mes compétences, et qui m'accompagnera dans mes premiers pas sur le marché de l'emploi.

Mon parcours m'ayant d'ores et déjà permis d’apprécier le monde de l’entreprise et ses exigences, et les qualités indéniables du travail d'équipe, je me sens tout à fait apte à assumer travail et responsabilités à vos côtés.



Cordialement,



Sylvain Paradis

tel: 06 82 35 23 12

mail: orchestraconcept@hotmail.fr

book: http://www.orchestraconcept.com



Mes compétences :

Communication

Design

Designer graphique

Graphisme

Illustrateur

Illustration