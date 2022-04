Sylvain PASCAL

Depuis mes années de lycée, je suis passionné par l'énergie. Après un projet de four solaire, je me suis rendu compte que c'est ce qui m'attirait le plus. Je me suis naturellement dirigé vers des études scientifiques dans ce domaine.



Diplômé depuis peu de l'INSA de Lyon et sur le point de terminer ma mission chez Trédi, je cherche un emploi technique dans le domaine de la production, gestion ou transformation d'énergie, de la R&D, de l'optimisation ou de l'efficacité énergétique.



Mes compétences :

Anglais courant

C2i

Code Morse

Ubuntu

Langage c

Latex

VBA

MATLAB

Microsoft Office