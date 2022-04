Sylvain PAYET

Ma mission consista dès l'année 2000, à introduire sur le marché français les technologies numériques en imagerie médicale en lieu et place du matériel conventionnel existant, développer les connaissances nécessaires au maintien et suivi des machines par les équipes existantes et renforcer le cercle de distribution SAV.



Depuis plus de 2 ans maintenant, mon challenge consiste à effectuer une introduction réussie de nos solutions 100% DR tout en maintenant la base installée.

-en interne: règlementation/protection/enregistrement/formations/optimisation du déploiement/document unique évaluation des risques, élaboration des procédures et outils associés.

-en externe: [relations institutionnelles avec les autorités compétentes; gestion de projets (Conventions de partenariat/étude de marchés/veille concurrentielle)]



Mes compétences :

Imagerie médicale

Analyse de risque

Management

Travail en équipe

Santé

Dicom

Gestion de projets