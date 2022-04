Sylvain PERCEVAULT

En CDI.



Vous pouvez télécharger mon CV sous le lien suivant:

https://docs.google.com/file/d/0B-geJSZrJTpUTGRabWY0TWJpcEE/edit?usp=sharing



18 années d'expérience en management, production et maintenance m'ont permis de développer mon leadership et management industriel :



- Garder une vision globale avec du recul quelques soient les situations (gestion à moyen et long terme des prévisions de productions, gestion d'atelier en période de crise)



- Manager en impliquant les forces vives (mise en application efficace d'un changement informatique complet pour la traçabilité avec étiquetage en production et logistique)



- Faire progresser les personnes et les moyens techniques (formations, modifications de lignes)



- Réaliser les arbitrages nécessaires (décisions des stocks prioritaires, choix des fournisseurs, applications de sanctions lors des dérives)



- Fédérer le personnel dans l'esprit d'une constante amélioration (mise en œuvre de la norme IFS au niveau supérieur et en amélioration tous les ans)



- Conduire et réaliser les projets d'investissements (achats de lignes complètes de productions, de chariots élévateurs...)



- Gérer le Budget (service maintenance et production)



- Mettre en place les indicateurs de qualité et sécurité (taux de service logistique, taux d'efficience)



- Optimiser la maintenance préventive et curative (bilan TPM, Lean)



- Être force de proposition auprès de la direction et des différents services (services commercial, marketing, la direction, le technique, la qualité)



Mes compétences :

Maintenance et cadres techniques

Management opérationnel

Leadership

Lean Manufacturing

Supply chain management

Production industrielle

Lean management

Ifs

Maintenance

Performance