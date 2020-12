Salarié de la société Rex Rotary depuis 1997 , J'ai su adapter mes compétences à l'évolution des produits commercialisés notamment dans le domaine de l'informatique et des solutions documentaires.

Nous avons à charge une clientèle et devons être à l'écoute de celle ci pour la fidéliser.

Dans ce cadre j'ai donc la mission de conseils auprès de mes clients pour les orienter vers des solutions pertinentes pour leur activitée.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Informatique