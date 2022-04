Sylvain PEREZ

Depuis novembre 2014 reconverti dans le S.A.V. et le contrôle métrologique d'appareils différents (centrifugeuse, chambre à incubation et de culture cellulaire). Il n’y a pas d’âge pour se reconvertir, et évoluer dans des domaines inconnus jusqu'à présent. Autodidacte, j'ai de nombreuses compétences dans le domaine informatique, électronique et électromécanique. J'ai le sens du dialogue et de la diplomatie, très utile de nos jours.



Mes compétences :

Z

Windows

Ubuntu

Formateur

HTML

Entrepreneur

Commercial

Internet

Informatique

Négociation

Maintenance

SQL

Pack Office

VBA

Outlook

XP

Word

Excel

Linux