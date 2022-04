Sylvain PERIGOT

Hors d un metier alimentaire c'est un plasticien "instinctiviste"

De Sylvain Périgot, on sait peu de choses à son sujet si ce n 'est un véritable gentilhomme bourguignon, au meilleur sens du terme : romantique, affectueux, séduisant, intelligent, sympathique et discret juste ce qu'il faut pour ne pas être vu partout, mais aussi assume ses defauts de mysogine, égoiste et épicurien en tout.



Son métier c'est la création d’ « Art Instinctiviste » son portail s'appelle innover et son jeu le plus sérieux consiste à créer et entretenir son imaginaire d’enfant ou ses rêves l’emportent près des grandes demeures de gens importants d’intelligence. Il jure prémonitoire, que les meilleurs regardeurs du monde viendront bientôt de pays inattendus. Les mêmes qu’il imagine et où il a, découvert une créativité extraordinaire, parmi cette avant-garde. Elle se désigne, depuis le XIXe siècle, par ses personnes qui entreprennent des actions nouvelles ou expérimentales, en particulier dans les arts et la culture. Son dernier projet en date est l’écriture « Roman sur pour une mère » Cet ouvrage traite d’une femme libre : Une mère, que beaucoup ne connaissent pas pour eux même, et vont découvrir aussi dans cette histoires le vingtième siècle.

Son prochain opus est un livret de théâtre sur le destin de trois femme au destin impérial qui se rencontre sur la côte d’azur « Trois impératrices au salon », un voyage au fil du temps entre l’Angleterre, l’Autriche et la France vue à travers les témoignage, les mots et les yeux de ce qui ont croisé ses femmes si différentes dans une intimité hors protocole.Un projet qui d’un bout à l’autre étonnera. Illustré par les clichés sur le dix-neuvième siècle de « La belle époque » qui s'étendant de la fin du XIXe siècle au début de la Première Guerre mondiale en 1914,en cours de creation.

Sylvain a toujours voyagé mais sans jamais s’attacher à aucune nostalgie des lieux. En témoigne son livre sur une de ses expositions liées aux templiers. Il nous livre quelques adresses d'endroits qu'il affectionne et où il aimerait tourner des films. Des noms à peine évoqués, qui ont tous leur importance pour lui dans le témoignage d’époques infernales, souvent liée à son enfance fabuleuse.

Son charme naturel lui vient de ses racines d'âme mais aussi de sa lignée. Un bourguignon des temps modernes, devenu un mousquetaire de cœur, un personnage échappé d'un film de Claude Berri, un voyageur dans les yeux et le sourire, hors du temps mais très présent, qui s'attache pour la vie à ceux qu'il aime profondément. Ses passions, sa force et son point faible : le vin, le voyage, l'évasion, s’essaye à l’écriture pour fixer ses souvenirs.

Son rêve : pouvoir revenir sur sa terre lotoise désormais oubliée dont il dit qu'elle est « la plus proche du soleil et de la lumière comme la toscane ». .

Sylvain vit avec une magnifique désinvolture entre Midi Pyrénées et le reste du monde et, où qu'il soit, il cherche les nouveautés mais ne fréquente et n'estime qu'une poignée de véritables amis. Invité partout, il ne s'enthousiasme que s'il a un coup de cœur pour quelque chose ou quelqu'un qu’il ne connait pas, sa curiosité n’a pas de limite. La peinture et la vie n'étaient qu'une même chose pour ce plasticien, il collectionne des documents photographiques, et de nombreuses toiles de ses amis peintres, avec des images de cette nature qu’il aime à croquer.



Mes compétences :

Art

Conception

Création

Diplomatie

Stratégie de communication