Sylvain PESCHAUD

Bonjour,



je suis issus d'étude en gestion et administration des PME-PMI, J'ai travaillé dans divers domaines, restauration, automobile, habillement, BTP. J'ai une forte capacité d'adaptation et d'autonomie et de respect de l'Entreprise.

Depuis 17 d'années, je suis acheteur, négociant, assistant administratif ,responsable dépôt, logisticien et et responsable du parc engins, véhicules dans le BTP.

Un très bon sens relationnel me caractérise, collaborant avec les Fournisseurs, les intervenants, la Direction, l'encadrement et les ouvriers.

J'ai le goût du travail et suis perfectionniste.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Bricolage

SPORT MECANIQUE

Suivi de chantiers