Sylvain PETIT

Suite à l’acquisition de mon diplôme lié à la viticulture et l’œnologie, je possède une bonne connaissance pour l’élaboration des Vins de Champagne et de la culture de la vigne.

J’ai travaillé dans une Maison de Champagne durant 13 années, j’ai actuellement l’envie de me fixer une nouvelle expérience professionnelle dans une autre entreprise. Cette expérience m’a amené à effectuer tous les travaux de la mise bouteille jusqu’à l’expédition des produits finis ainsi que diverses opérations de vinification. J’ai également été amené à effectuer plusieurs travaux de dans d’autres entreprises.

Je suis quelqu’un de très motivé, consciencieux, sérieux et engagé dans mon travail. J’aime le contact des gens, le travail en équipe ou seul.



Mes compétences :

Préparateur de commande

Remuage manuel

Dégorgement à la volée

Cariste

Machiniste

Etreillage manuel et traditionnel

Informatique