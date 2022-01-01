Sylvain PETIT

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IMAKYS COMMUNICATION
- TECHNICIEN EXPLOITATION
2008 - maintenant
TECHNICIEN D'EXPLOITATION SUR PABX MATRA 6500 ET SUR AASTRA A5000, UTILISATION DU LOGICIEL DE GESTION MATRA 7450 POUR LE COMPTE DE SANOFI-AVANTIS (PARIS)
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GIETEL
- TECHNICIEN EXPLOITATION
2008 - 2008
COURTE MISSION D'EXPLOITATION DE PABX MATRA 6500 POUR LE COMPTE DU CREDIT COOPERATIF A NANTERRE
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NAJACONSULTING
- GESTIONNAIRE DE SITE, TECHNICIEN EXPLOITATION
2004 - 2008
TECHNICIEN D'EXPLOITATION SUR PABX ERICSSON MD110
GESTION DU SITE DE TEXAS INSTRUMENTS FRANCE A VILLENEUVE LOUBET (ALPES MARITIME)RESPONSABLE D'UNE EQUIPE DE 5 TECHNICIENS
GESTION BASE DE DONNEE
GESTION PARC LIGNE ADSL (600 LIGNES)
GESTION PARC LIGNE GSM (650 LIGNES)
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FRANCE TELEPHONE
- GESTIONNAIRE DE SITE, TECHNICIEN D'EXPLOITATION
Fontenay-sous-Bois
2001 - 2004
GESTIONNAIRE DE SITE POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE PARIS, EXPLOITATION DU PABX, GESTION DU SERVICE SAV (DEPANNAGE, CREATION DE POSTE, ETC...)
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ERICSSON
- TECHNICIEN
MASSY
1998 - 2001
TECHNICIEN SUR PABX DE TYPE MD 110, MD 30
TECHNICIEN INFORMATIQUE : CONFIGURATION DES APPLICATIONS MS OFFICE EN RAPPORT AVEC LES AUTOCOMS, GESTION D'UN PETIT RESEAU INFORMATIQUE
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STETICA
- GESTIONNAIRE STATION SERVICE
1994 - 1998
GESTION D'UNE STATION SERVICE
GESTION DES STOCKS CARBURANTS
GESTION DES STOCKS BOUTEILLES GAZ