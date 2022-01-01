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Sylvain PETIT

ESBLY

En résumé

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Entreprises

  • IMAKYS COMMUNICATION - TECHNICIEN EXPLOITATION

    2008 - maintenant TECHNICIEN D'EXPLOITATION SUR PABX MATRA 6500 ET SUR AASTRA A5000, UTILISATION DU LOGICIEL DE GESTION MATRA 7450 POUR LE COMPTE DE SANOFI-AVANTIS (PARIS)

  • GIETEL - TECHNICIEN EXPLOITATION

    2008 - 2008 COURTE MISSION D'EXPLOITATION DE PABX MATRA 6500 POUR LE COMPTE DU CREDIT COOPERATIF A NANTERRE

  • NAJACONSULTING - GESTIONNAIRE DE SITE, TECHNICIEN EXPLOITATION

    2004 - 2008 TECHNICIEN D'EXPLOITATION SUR PABX ERICSSON MD110
    GESTION DU SITE DE TEXAS INSTRUMENTS FRANCE A VILLENEUVE LOUBET (ALPES MARITIME)RESPONSABLE D'UNE EQUIPE DE 5 TECHNICIENS

    GESTION BASE DE DONNEE

    GESTION PARC LIGNE ADSL (600 LIGNES)

    GESTION PARC LIGNE GSM (650 LIGNES)

  • FRANCE TELEPHONE - GESTIONNAIRE DE SITE, TECHNICIEN D'EXPLOITATION

    Fontenay-sous-Bois 2001 - 2004 GESTIONNAIRE DE SITE POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE PARIS, EXPLOITATION DU PABX, GESTION DU SERVICE SAV (DEPANNAGE, CREATION DE POSTE, ETC...)

  • ERICSSON - TECHNICIEN

    MASSY 1998 - 2001 TECHNICIEN SUR PABX DE TYPE MD 110, MD 30

    TECHNICIEN INFORMATIQUE : CONFIGURATION DES APPLICATIONS MS OFFICE EN RAPPORT AVEC LES AUTOCOMS, GESTION D'UN PETIT RESEAU INFORMATIQUE

  • STETICA - GESTIONNAIRE STATION SERVICE

    1994 - 1998 GESTION D'UNE STATION SERVICE

    GESTION DES STOCKS CARBURANTS

    GESTION DES STOCKS BOUTEILLES GAZ

Formations