Sylvain PICHOT

Vous voulez animer votre événement de façon originale et ludique ?



Faites appel à PicsMe pour animer vos manifestations en tous genres, nous vous proposons des animations photo ludiques conviviales et interactive :

- L'animation Miroir

- L'animation Graffiti Wall

- L'animation Hashtag Box (bornes photobooth)

- L'animation Selfie Party

- L'animation photo DOUBLE CHEESE

- L'animation Spriiint (fond vert)

- L'animation Flipbook.



Plus que des simples animations photos, grâce à PicsMe vous remettrez à vos convives (clients / prospects / salariés) un support de communication original et pérenne qu'ils conserveront à coup sûr. Nos animations connectées vous permettent également de faire de l'activation de marque sur les réseaux sociaux et du DATA Collect.



Venez découvrir nos animation sur le site



Alors si l'une des questions ci-dessous vous concernent, n'attendez plus pour nous contacter :



Vous souhaitez organiser un événement promotionnel ?

Vous inaugurez l’ouverture d’un point de vente ?

Vous lancez un nouveau produit, une nouvelle marque, un nouveau service ?

Vous animez votre stand lors d’un salon, d’une foire commerciale ?

Vous organisez un événement personnel : mariage, anniversaire...

Vous animez une soirée VIP où sont conviés vos fournisseurs ou vos clients ?

Vous voulez véhiculer une image de marque positive et dynamique lors d’un événement ?



