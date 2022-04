Sylvain PIGEON

Mes expériences en tant que comptable unique m'ont permis d'être opérationnel dans les domaines divers et variés de la comptabilité :



Comptabilité clients (Réception et validation de commandes /BL/Demande d'enlèvement transporteurs/Facturation/Relances/Encaissements/SAV)



Comptabilité Fournisseurs (Appels d'offres et comparaison - Commandes fournisseurs - Rapprochements fournisseurs - Saisie et règlements fournisseurs)



Trésorerie : Gestion Quotidienne et prévisions



Social : Fiches d'heures - Préparation BL - Saisie salaires - virements ...



Rapprochements bancaires mensuels



Déclarations Fiscales (TVA - CFE-CVAE-C3S..) et Sociales (Embauche, DAT,Attestations salaires...)



Préparation Liasse Fiscale



Révision comptable



Administratif : Accueil physique et téléphonique - Capacités rédactionnelles

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMATION



BTS Comptabilité et Gestion des Organisations obtenu en 2001

Master 1ere année Administration - Entreprises et Territoires - Mention PME (Comptablité - Contrôle de Gestion - Fiscalité - Finance d'Entreprise - Ressources Humaines - Marketing) obtenu en 2005



CONNAISSANCES INFORMATIQUES



Microsoft Office

Word - Excel - Access - Power Point

Logiciel de comptabilité et de gestion commerciale

Sage - Compta Com - Isafact - EBP





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES



Qualités : Optimiste, Volontaire, Méthodique et Rigoureux



Loisirs / Passions : Arts - Musique, Photographie, Cinéma ...



Juré d'Assises en 2011 - 2 affaires



Permis B obtenu en 1998 - Véhicule personnel

Maîtrise convenable de l'anglais



Stages en cabinets comptables et travail étudiant en établissement bancaire.