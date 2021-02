Sylvain PIHOUÉE (SYLVAIN)

Actuellement étudiant en première année dun BTS Travaux Publics au sein du CFA de Montigny-lès-Metz en alternance dans lentreprise SLD TP, jespère intégrer une formation de BTS Bâtiment dès la rentrée prochaine. De plus le CFA BTP de Montigny-lès-Metz est prêt à maccueillir. Je souhaite intégrer un BTS Bâtiment en alternance dans une entreprise de gros oeuvre à partir de septembre 2021.



Tout au long de mon année, jai été amené à développer mon autonomie, mon esprit déquipe et ma rigueur sur la sécurité. De nature curieuse et ordonnée, jai pu acquérir une expérience très enrichissante du suivi et de la gestion de chantier, à savoir :



Encadrer les équipes et faire respecter des consignes HQPE

Assurer le suivi et la gestion de chantier

Préparer la livraison des ouvrages

Gérer la production



Travailler pour votre entreprise serait pour moi loccasion de renforcer mes compétences techniques et dacquérir davantage dautonomie. Cette formation a pour but de me permettre de poursuite mes études vers une licence pro Bâtiment par la suite