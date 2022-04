Sylvain POINSOTTE

Je travail pour le groupe SIACI ST HONORE depuis l’année 2000 dans le département des cotisations ou je suis à la fois technicien et correspondant qualité dans le service des cotisations collectives.

Mon métier consiste à :



- Paramétrer les contrats et Structure des groupes Client

- Appeler et Encaisser les cotisations dues par les entreprises

- Effectuer les reversements aux porteurs de risques

- Gérer les Dads

- Mettre en place et assurer le suivis de indicateurs qualités

- Organiser et animer le réunion de processus

- Rédiger et diffuser l'ensemble de la documentations qualité

- Participé au Audit

- Sortir les Tableaux de reporting du service



Mes compétences :

Informatique