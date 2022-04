Formateur Bureautique et Décisionnel Indépendant



Compétences / Logiciels Enseignés

- Audit téléphonique de stagiaires, réalisation de plans de cours et support de formation spécifiques

- Microsoft Office : XP à 2010 (y compris US inclus)

- Suite OpenOffice : Tous niveaux exceptés macros

- Formation Business Objects Xi – WebI : Tous niveaux

- Langage : Excel VBA, Access VBA (validation systématique auprès des stagiaires si demande spécifique)