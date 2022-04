Sylvain Potier Architecte D.P.L.G.



















Diplômé de l'école d'Architecture de Marseille Luminy, j'exerce la profession d'Architecte depuis plus de quinze ans.



J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'indépendant. Ainsi, j'ai été amené à travailler, notamment, sur des projets d'urbanisme pour la région Drômoise.

Au cours de cette expérience riche et dense, j’ai pu prendre en charge de longs processus de développements, tels que des études d'impact, des études de faisabilités et des projets urbains.

Concomitamment, j'assurais des missions de maîtrise d’œuvre pour des particuliers et des communes sur des projets de construction, de réhabilitation et d'aménagement d'espace public. J'ai également collaboré à plusieurs concours.



Au cours de ma dernière expérience, j'ai consacré mes efforts à l'élaboration d'étude de faisabilités, d'études pré-opérationnelles, de diagnostics immobiliers ainsi que des cahiers de recommandation architecturales. Je développe également auprès des communes des missions d'AMO et des montages de dossiers de subventions.



En effet, de part mon expérience et ma personnalité, je suis à même de favoriser une émulation constructive et créative au sein d'une équipe.

Consciencieux, créatif, capable d'une implication personnelle importante, je m'adapte facilement à une équipe.







Mes compétences :

Autocad

Quark Xpress

Ordinateur Portable

Microsoft Office XP

Microsoft DOS

Ingres

Adobe Photoshop

exel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Dessin 3D

Adobe InDesign CS5

Logiciel libre