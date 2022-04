Sylvain PRIME

Capitalisation de plus de 20 années d'expériences dans les métiers de la Propreté et des services aux entreprises.

Chef d'agences de Caen et de Cherbourg:

-Développement commercial.

-Pilotage d'un centre de profit (gestion financière, montage de dossiers, comité de pilotage) comprenant 2 agences avec un chiffre d'affaires de 5.5 millions d'euros annuel.

-Organisation du travail des assistantes administratives et management opérationnel de 5 agents de maitrise.

-Résoudre les problèmes sociaux, recruter et manager.

-Analyse des comptes d'exploitation et fixer les actions correctives.

-Analyse de la qualité de service client.

- Responsable de la formation initiale et continue.



Mes compétences :

Formation professionnelle continue

Prospection commerciale

Gestion des ressources humaines

Direction de centre de profits

Achats

Direction de projet

Account management

Management de la qualité

Gestion de la qualité

Lean management

Management opérationnel

Qualité client

Développement commercial