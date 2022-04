Sylvain QUIEVRE

. Gestion du budget et analyse du bilan financier

 Responsable d’un site de stockage papiers (24 000 m 2, 85 000 t/an)

 Suivi relationnel clients /fournisseurs

 Construction des budgets prévisionnels d’exploitation

 Maîtrise des outils Informatique (suite OFFICE, Internet, etc.)

 Appui technique pour la mise en place de projet

 Gestion d’un site ICPE en environnement SEVESO





Mes compétences :

 Maitrise du management de la Qualité ISO 9001 (p

 Gestion d’un site ICPE en environnement SEVESO

 Appui technique pour la mise en place de projet

 Préparation et Animation de réunions (indicateur

 Pilotage d’équipes de travail (journée et 2x7)

ISO 9001

Analyser écouter réfléchir agir