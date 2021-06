Sylvain RABEL*

Bonjour,



Après quelques années passées à commercialiser des process traitements de surfaces anticorrosion sur des bases peintures,cataphorèse, poudre, grenaillage métallisation auprès d'industriels, j'assure aujourd'hui une fonction Technico-Commerciale en charge d'un secteur Géographique Nord Ouest, mais aussi une fonction de référent technique au sein d'une entreprise Lyonnaise, la société INTERFACE TECHNOLOGIES distributeur licencié de la société Américaine Cortec Corporation (A World Leader in innovative and environmentally safe materials protection Technology)



L'activité d'Interface Technologies est la production et fourniture d'emballages inhibiteur de corrosion Vci, VpCI (papier, cartons, sac,sachets, film à bulles, housses, films, films rétractables, mousses) ainsi que la distribution d'additifs process, d' enduits, des émetteurs pour protéger temporairement ou préserver à plus long terme de la corrosion des pièces, des moyens industriels, des installations ....



J'interviens d'une manière générale sur les secteurs de l'industrie automobile, mécanique, sidérurgique, électronique, aéronautique, militaire, nucléaire, pétrolière, chimique les services suivants :



- audit de vos problèmes de corrosion

- élaboration de solutions de contrôle total de la

corrosion

- fourniture de produits Vpci CORTEC

- formation technique à l’utilisation des produits



Je participe aux commissions techniques du Syndicat National de L'emballage Industriel pour (SEI).



Restant à votre demande pour tous renseignements qui vous seraient utiles,

Salutations



Mes compétences :

EMBALLAGE

PEINTURE

Traitement de surface