Sylvain RACINE

La Société « Terrain & Eco Habitat » est une agence immobilière spécialisé dans la recherche et la vente de terrains. Le choix de ce domaine permet de vous apporter une expertise et un service proche de vos attentes.



Notre agence intervient en tant que chasseur de terrain ou « home hunter », nous effectuons une sélection de terrain « sur mesure » en fonctions de critères personnalisés.



Nous assistons, conseillons les vendeurs de terrains. Ce service vous permet d'avoir une estimation gratuite de votre terrain et de faire établir un devis pour le bornage d'un terrain par un géomètre expert partenaire.



Vous avez également à disposition notre architecte partenaire qui sécurise votre projet de construction. Sa mission peut être complète selon vos souhaits de la conception jusqu'à la réalisation avec le suivi des travaux.