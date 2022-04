Sylvain RANVIER

Apres un Master 2 au sein de l'Ecole des Mines d'Alès option Mécatronique, j'ai effectué un stage de fin d'étude comme chargé d'affaire chez ICER filiale de SNEF à Marseille avant d'intégrer le groupe SPIE sur Perpignan.



J'ai su évoluer au sein de l'entreprise SPIE d'un poste d'assistant Responsable d'affaire à un poste de Chef de service, dans le domaine de la Maintenance et des Services.



Actuellement Responsable des agences Maintenance et Service de Carcassonne et de Perpignan au sein de l’entreprise SPIE, j'organise les équipes de maintenance et de travaux de façon à ce que nos offres technico-commerciales correspondent aux besoins de nos clients tout en respectant les règles qualité hygiène sécurité et environnementale.

On m'a confié la responsabilité de la gestion d’un portefeuille de clients pour lesquels j’assure un rôle de conseil, de suivi de leurs installations (maintenance, SAV, travaux) et de gestion des risques (relation avec les bureaux de contrôle, mise aux normes…).

Cette expérience m'a permis d'acquérir des compétences managériales, techniques, normatives et financières sur des bâtiments complexes.



Fort de ces expériences, je suis désormais en mesure de proposer mes compétences en matière de développement commercial, de gestion et de management de manière à participer au développement d’un projet motivant.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Management

Gestion de projet

Climatisation

Gestion de portefeuille

Electricité

Développement commercial

Gestion de la relation client

Automatisme

Microsoft Office