Bonjour,



Dans un soucis d'efficacité et de réactivité, je privilégie maintenant le réseau LinkedIN pour mes contact professionnels.

Je vous invite à consulter mon profil et mon actualité directement à cette adresse :

https://www.linkedin.com/in/sylvain-renard-corporate-photographer-paris-767861?trk=nav_responsive_tab_profile



ou sur mon site web :





Mes principaux champs d’intervention en tant que photographe corporate :

- Réalisation de banques d’images personnalisées

- Reportages / couverture d’événements , Photo call, tirages photos sur place.....

- Portraits de dirigeants, d’élus, d’équipes, organigrammes

- Réalisation d'expositions et de livres personnalisés

- Photos de produits (packshot) en 360°

- Création de calendriers, cartes de vœux

- Œuvres originales en tirages limités



Mes compétences :

Photographie

Photographie Corporate

Photographe

Portrait entreprise

Photo de produits

Packshots

E-commerce

Communication