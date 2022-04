Sylvain REUSS

Expert Comptable et Commissaire aux comptes, j'interviens auprès d' entreprises de taille (PME, TPE,...) et de secteurs variés (Informatique, Pharmaceutique,Immobilier, BTP, Industrie, Audiovisuel, Commerce de détail, Associatif, etc) dans leurs développements.



Expert-comptable, j'accompagne mes clients dans les domaines comptable, fiscal,, social et juridique. J'apporte ma vision stratégique tant pour la création que le développement à moyen et long terme de l'entreprise.



Commissaire aux comptes, j'interviens aussi bien sur l'audit des comptes annuels que sur des missions exceptionnelles (fusion, apport, transformation, etc).







Mes compétences :

Comptabilité

EXPERT COMPTABLE

Expertise comptable

Stratégie d'entreprise

Immobilier d'entreprise

Paie

Commissariat aux comptes

Audit

Management

Création d'entreprise

Fiscalité

Investissement

Gestion de patrimoine