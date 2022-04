Sylvain REVEL

Après plusieurs expériences de cursus différents, passionné de nouvelles technologies et d'informatique.



J'ai tenté l'aventure entrepreneuriale dans le dépannage et l'assistance informatique pour les particuliers et TPE.



J'ai obtenu un titre de TSSI ( Technicien Supérieur de Support en Informatique) au Site Informatique de Villenave d'Ornon.



Mes compétences :

Microsoft Office

Service à la personne

Esprit d'équipe

Maintenance informatique

Entomologie

Collectivités Territoriales

Microsoft power point

Assemblage, preparation poste de travail

Administration réseaux

Windows PowerShell

Assistance aux utilisateurs

Préparation d'un poste de travail, dépannage, inst

Langage (Notions) Html, Php, Bash, Dos, Powershell

SGBD (Notions) Mysql server Microsoft Access Intro

Virtualisation vMware ESXI, HyperV

Windows 2003, 2008, 2012, 2012 R2