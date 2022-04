Sylvain REYBOZ

J'accompagne les dirigeants et managers dans la transformation des organisations. Mon objectif est de permettre aux acteurs de l’entreprise de trouver une place centrale dans l’organisation et de développer leurs capacités à engager leurs équipes dans la spirale vertueuse de l'intelligence collective, adaptatitve, de l’autonomie, de la créativité, de la corresponsabilité, et de l’agilité.



Dans sa quête de performance, mais également du respect des individus, le développement économique de l’entreprise passe par le développement personnel de ses dirigeants, de ses managers et leurs capacités à comprendre et analyser les relations interpersonnelles et les motivations qui animent leurs collaborateurs.



Je vous propose pour cela une approche systémique et bienveillante centrée sur l’écoute et orientée vers la construction de l’avenir. Elle vous permettra de manière individuelle ou en groupe, d’aborder les étapes du changement sereinement mais dans un esprit de confiance et de performance, et ainsi de donner vie à vos projets avec enthousiasme en respectant les valeurs de l’entreprise et l’équilibre de ses collaborateurs.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Kaizen

Organisation industrielle

Formation

Gestion de production

industrialisation

Direction technique et industrielle

Coaching d'équipe

Coach de Vie

Coaching individuel

Coaching de dirigeants

Coaching de cadres

Gestion du stress

Direction de centre de profits

Direction technique

Conduite du changement

Conduite de projet