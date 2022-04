Sylvain RIGAL

Étudiant en génie électrique et automatique. Ma formation m'a permis d’acquérir des compétences dans plusieurs domaines :

- Automatique (automatisme et asservissement de système) ;

- Électronique de puissance (convertisseurs statiques et leurs commandes) ;

- Électrodynamique (électromécanique, électromagnétisme, machines électriques) ;

- Optimisation de la conception d'actionneur piézoélectrique et de machines électriques ;

- Langages informatiques (Pascal, Fortran , C, C++) ;

- Logiciels (Orcad, PSPICE, Automgen, Quartus, Eclypse, MatLab/Simulink).



Durant ma dernière année de formation j'ai choisi une option accès sur les énergies renouvelables et alternatives au pétrole. Ceci me permet d’acquérir un savoir en électrochimie, électromécanique, mécanique des fluides et hybridation énergétique des systèmes tout en approfondissant mon savoir en automatique et en électronique de puissance.



Je suis très intéressé par les énergies durables et je suis convaincue que l'hydrogène, en tant que vecteur énergétique, tiendra une place prédominante dans les énergies de demain. C'est pourquoi je souhaite travailler dans les technologies de l'hydrogène et en particulier dans le domaine des piles à combustible et des électrolyseurs. J’apprécie particulièrement l'approche système et l'hybridation de ces convertisseurs.