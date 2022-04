Diplômé ingénieur généraliste en Novembre 2014, je suis spécialisé dans le calcul numérique pour l'ingénierie

mécanique.



Mes compétences :

Abaqus/CAE

Linux

Anglais (815 TOEIC)

Code Aster

C++

Espagnol

Catia

SolidWorks

Samcef

Matlab

Cast3m

Abaqus

Ingénierie

Visual Basic for Applications

Python Programming

LabVIEW

Java

C Programming Language