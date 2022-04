Étudiant en dernière année de Chef de Projet Web / Multimédia, passionné d'arts graphique et de production musicale.



Forte sensibilité artistique et dynamique je m'implique personnellement dans les projets qu'on me confie, j'aime entreprendre et créer.



- Gestion de projet (multimédia)

- Graphisme

- Web design

- UI (User Interface)



Mes compétences :

Ableton Live

Premiere Pro

After Effects

Adobe InDesign

CSS 3

Adobe Illustrator

HTML 5

Adobe Photoshop