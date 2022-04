Sylvain RIMBERT

Créée fin 2007, MdB est une société en Conseil en Investissement Financier & Immobilier.



www.mursdeboutique.com

Carte de Transaction - T 12351

CIF agréé AMF - E002571



Diplomé en Finance et Audit de la Skema Business School, j'ai commencé l'Immobilier dans un Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant à Paris spécialisé en Family Office.



Fondateur et Responsable du Département Immobilier, j'ai continué et développé cette activité en créant ma propre structure dédiée entièrement à ce métier : MdB qui signifie Murs de Boutique, le produit phare.



Grace à cette expérience nous pouvons aujourd'hui vous proposer tous ses services et vous accompagner dans votre démarche patrimoniale :

investissement direct en immobilier commercial, de bureaux, etc

investissement indirect en SCPI

aide aux financements / démembrement /...



Mes compétences :

Gestion

Vente

Conseil

Investissement Immobilier

Immobilier

Immobilier Commercial