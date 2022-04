Sylvain RITZENTHALER

J’ai été Directeur des Ventes Nationale, formateur de commerciaux et en produits techniques, Responsable des ventes Grand-est et Grands comptes.



Je peux vous apporter mes compétences acquises, depuis 12 ans dans l’organisation et la stratégie, l’animation et la gestion.





Je suis autonome, j’aime les défis .Je pourrai mettre tout en œuvre pour la mission qui me sera donnée d’effectuer.

J’ai démarché pendant 12 ans pour les produits Innotec.



Je pense donc, avoir une bonne connaissance de votre domaine d’activité, et avoir acquis les compétences techniques et commerciales nécessaires pour démontrer et promouvoir les produits de votre gamme dont les performances sont reconnues sur le marché de l’automobile, de l’industrie et de la marine.



Je sais être autonome, j’aime les défis, Je possède une bonne capacité de négociation, indispensable sur un marché fortement concurrentiel, que je saurai mettre en œuvre pour augmenter votre chiffre d’affaires.





Mes compétences :

Stratégie

Organisation

Microsoft Word

Microsoft Excel