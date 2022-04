Sylvain ROBERT

Bonjour a tous bon faire court je suis un ancien cadre du BTP ou j'ai exerce comme responsable commercial et achats pendant plus de 10 ans dans différente structures . Dans la dernière entreprise en 2010 j'ai été victime d'un accident du travail qui m 'a lourdement handicape physiquement mais bon je ne me suis pas laisse abattre et j'ai rebondis après 3 ans de combat en créant ma propre reconversion professionnelle dans le domaine ou j’étais le plus doué la cuisine japonaise et asiatique en générale d’après mes amis mais bon pas de chance un nouvel accident en février 2014 , de la route celui-ci est venu stopper net mon évolution et il a fallu que je recommence une thérapie et des soins anti douleurs de nouveau .Mais j'ai le moral et je suis entrain de me reconstruire physiquement, moralement et professionnellement car je suis sur un autre projet de création d'entreprise qui devrait voir le jour prochainement si je trouve un local pour pouvoir jouer du couteau de nouveau ....

voila pour ma petite histoire donc pas besoin de remplir les champs ci-dessous j'ai déjà tout résume