Sylvain ROBERT

Professionnel de la formation possédant plusieurs années d’expérience en entreprise comme coordonnateur et formateur depuis 1984 j’ai travaillé dans différant secteurs techniques tels que foresterie, sciage béton, marine, forage aux diamants, mines, dynamitage.

Au cours des dernières années, mes fonctions de gestionnaire et formateur m’ont permis de relever le défi du changement, de mettre en œuvre une gestion des compétences, des qualifications et de normaliser les employés aux exigences professionnelles requises par le gouvernement, la C.S.A, et la CSST par le développement des ressources internes et externes et l’élaboration d’interventions concrètes de formation.

Je suis titulaire d’un baccalauréat d’enseignement et détendeur du brevet Nº BR344704 du ministère de l’Éducation du Québec.





Mes compétences :

Propane