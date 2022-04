Sylvain ROCHE

Avec plus de 40 ans d'expérience dans l'entretien des forêts et des paysages, je propose désormais mes services et mon expertise en tant qu'auto-entrepreneur, parallèlement à ma retraite.



Je suis également commercial pour les Pépinières Robin, pour lesquelles je vends de Plants Truffiers.



Pour me contacter

Tél: 06 81 80 67 53

E-mail : sylvain.roche638@orange.fr



Mes compétences :

Aménagement des forêts

Aménagements paysagers

Plantation d'arbres

Entrerien des végétaux

Elagage

Négociation commerciale

Entrepreneuriat

Développement commercial