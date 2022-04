Sylvain ROCHERY

Issue d'un B.T.S Bâtiment et d'un Bac Professionnel Gros œuvre, je bénéficie d'une expérience de cinq ans dans la réalisation de chantiers et sept ans dans l'encadrement. Souhaitant mettre à profit mon expérience de terrain, je me suis donc orienté vers un poste de chargé d'affaires.

Ayant été dans des entreprises de 50 à plus de 500 employés qui avait pour activités le Bâtiment, le Génie Civil, les ouvrages d'art, le VRD et le terrassement, celles-ci m'ont permises d'être polyvalent dans ces domaines et de gérer des chantiers d'une certaine envergure en autonomie.



Mes compétences :

Maîtrise du Pack Office

Auto-CAD 2D , Sketchup et Archi-CAD

Anglais et Espagnol : Niveau courant